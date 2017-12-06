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  3. Правительство РФ запретило госкомпаниям использовать бюджетные субсидии на покупку валюты

Правительство РФ запретило госкомпаниям использовать бюджетные субсидии на покупку валюты

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06.12.2017

Правительство РФ запретило государственным компаниям, получающим субсидии из федерального бюджета, приобретать на эти средства иностранную валюту, а также размещать их на депозитах. Об этом говорится в постановлении кабинета министров, которым были утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета госкорпорациям и компаниям в 2018 году. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.

При этом правила предусматривают в виде исключения возможность покупки валюты госкомпаниями, если происходят закупки высокотехнологичного оборудования, сырья и комплектующих.

Кроме того, согласно документу, госкомпаниям запрещено размещение полученных средств на депозитах, а также в иных финансовых инструментах.

Госкомпании и корпорации не смогут перечислять средства субсидий, полученных из федерального бюджета, в качестве взноса в уставные капиталы других организаций, за исключением случаев, когда субсидии предоставляются именно на эти цели, пишет ТАСС.

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