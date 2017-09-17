Правительство РФ будет субсидировать часть затрат на экспорт сельхозпродукции

Правительство РФ будет субсидировать часть логистических затрат на экспорт сельскохозяйственной и рыбной продукции, постановление выйдет до конца недели. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович на Международном рыбопромышленном форуме, пишет ТАСС.

«До конца недели выйдет постановление правительства, которое предусматривает компенсацию части логистических затрат по доставке сельхозпродукции и рыбной продукции на другие рынки, пока в порядке пилотного проекта», — сказал он, отметив, что в этом году механизм будет протестирован на отдельных компаниях, а в следующем году есть возможность развернуть его в полной мере.

Дворкович отметил, что рассматриваются различные варианты поддержки транспортных затрат аграриев — и через субсидию РЖД, и через прямые субсидии производителю. «Варианты рассматриваются», — сообщил вице-премьер.