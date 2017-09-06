Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел06.09.2017 Среда 11:25
сейчас в эфире
11:20
Телесериал
Последний янычар. 109-я серия|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Правительство пока не согласовало продление программы маткапитала до 2023 года

Правительство пока не согласовало продление программы маткапитала до 2023 года

Версия для печати

06.09.2017

Правительство России пока не согласовало продление до 2023 года программы материнского капитала, действие которой заканчивается в следующем году, сообщил журналистам глава Минтруда Максим Топилин в кулуарах ВЭФ, пишет ТАСС.

«Не согласовано, этот процесс идет, сейчас идет бюджетный процесс, сейчас правительство в основном работает с бюджетом, для бюджета это вопрос нейтральный, потому что все деньги предусматриваются в действующей конструкции материнского семейного капитала», — сказал Топилин.

В июне Топилин сообщал, что Минтруд внес в правительство законопроект о продлении программы материнского капитала до 2023 года, однако документ не согласован с экономическим блоком. Он уточнил, что речь идет о продлении программы материнского капитала с 2018 по 2023 год.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/41799

Добавил новость: 

Другие новости раздела

06.09.2017

"Почта России" в 2018 году потратит 5 млрд руб. на модернизацию отделений

06.09.2017

8 сентября в Орле пройдет образовательная акция "Город с книгой"

06.09.2017

Орловская область присоединится к акции «Большой этнографический диктант»

05.09.2017

В Орле признан аварийным дом на улице Калинина

05.09.2017

Потомский встретился с ректорами орловских вузов

$ USD57.8503(+0.07)06.09
€ EUR68.7782(+0.05)06.09

Наш опрос

Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online