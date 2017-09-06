Правительство пока не согласовало продление программы маткапитала до 2023 года

Правительство России пока не согласовало продление до 2023 года программы материнского капитала, действие которой заканчивается в следующем году, сообщил журналистам глава Минтруда Максим Топилин в кулуарах ВЭФ, пишет ТАСС.

«Не согласовано, этот процесс идет, сейчас идет бюджетный процесс, сейчас правительство в основном работает с бюджетом, для бюджета это вопрос нейтральный, потому что все деньги предусматриваются в действующей конструкции материнского семейного капитала», — сказал Топилин.

В июне Топилин сообщал, что Минтруд внес в правительство законопроект о продлении программы материнского капитала до 2023 года, однако документ не согласован с экономическим блоком. Он уточнил, что речь идет о продлении программы материнского капитала с 2018 по 2023 год.