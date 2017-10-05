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Поздравление правительства Орловской области с Днем учителя

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05.10.2017

Уважаемые педагоги!

Поздравляем с профессиональным праздником!

В нашей стране учительское призвание всегда пользовалось особым уважением. Педагог был и остается связующим звеном поколений, транслятором многовековой мудрости, проводником нововведений, незыблемым нравственным ориентиром.

Вы мудрые наставники, добрые друзья и уверенные спутники на тернистой дороге познания.

Даря окружающим великое благо просвещения, вы неустанно самосовершенствуетесь, вместе с учениками открывая неизведанные горизонты.

Залогом успеха преподавательского труда является искренность, полная самоотдача, желание воспитать достойных граждан страны, способных усердно трудиться и творчески мыслить.

Сегодня Правительство области прикладывает максимум усилий для развития преподавательских традиций региона, совершенствования инфраструктуры образовательных учреждений, создает условия для профессионального роста, благополучия и социальной стабильности орловских педагогов.

Дорогие друзья! Уверены, благодаря вашим урокам со школьной скамьи сойдут уверенные в себе граждане, готовые к жизни в современном мире, не боящиеся трудностей, внимательные к чужим проблемам.

Крепкого здоровья, благополучия, ответственных учеников и всего самого доброго!

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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