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Поздравление Правительства Орловской области с Днем спасателя РФ

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27.12.2017

Уважаемые сотрудники и ветераны Главного управления МЧС России по Орловской области!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

2017 год для МЧС России был ознаменован памятными датами: 125-летием Российского пожарного общества, 90-летием Государственного пожарного надзора, 85-летием гражданской обороны. Эти юбилеи орловские спасатели отметили высокими результатами работы. Был произведен выезд более чем на 600 дорожно-транспортных происшествий, в которых оказана помощь 408 пострадавшим. В ходе тушения пожаров спасены 710 человек. Организовывались рейдовые осмотры многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы. На 6 % снизилось число пожаров, на 5 % — происшествий на водных объектах.

Среди ключевых задач Правительства области — обеспечение благополучия и безопасности земляков. Уверены, что наше многолетнее взаимодействие останется залогом процветания региона, повышения качества жизни сограждан. Серьезным шагом в этом направлении стало развертывание системы вызовов экстренных оперативных служб. В настоящее время на номер «112» принято около 80 тыс. вызовов.

Дорогие друзья!

Наступающий 2018 год в МЧС России объявлен Годом культуры безопасности населения. Профилактические, информационные акции, а также профессионализм и мужество орловских спасателей и в дальнейшем будут основой уверенного социально-экономического развития области.

Крепкого вам здоровья, мира, всего самого доброго!



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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