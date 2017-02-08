Поздравление Правительства Орловской области с Днем российской науки

Уважаемые представители научного сообщества, преподаватели, студенты и аспиранты!

Поздравляем вас с Днем российской науки!

В декабре 2016 года Президентом России В. В. Путиным была утверждена Стратегия научно-технологического развития РФ. На решение задач по обеспечению независимости и конкурентоспособности нашей страны сегодня направлен весь интеллектуальный потенциал нации, все созидательные творческие силы.

Планомерно укрепляет свои позиции в мире фундаментальной и прикладной науки Орловская область. В регионе создаются условия для выявления и поддержки талантливой молодежи, проведения самых современных исследований, формируется надежная система коммуникации между теоретиками и практиками в сфере технологий и инноваций, создаются условия для роста инвестиционной привлекательности научной деятельности.

В орловских вузах работают более 1,6 тыс. молодых ученых. Наши студенты и аспиранты являются получателями грантов и стипендий главы государства, Правительства РФ, Губернатора области.

Уверены, их труд прославит имя малой родины, обеспечит ее успешное развитие.

Дорогие друзья!

Лауреат Нобелевской премии выдающийся физиолог И. П. Павлов был убежден в том, что «счастье человечеству даст прогресс науки».

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, новых ярких открытий и выдающихся достижений!