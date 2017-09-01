Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел01.09.2017 Пятница 11:38
сейчас в эфире
10:10
Художественный фильм
Жених напрокат|16+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Поздравление Губернатора Орловской области Вадима Потомского с Днём знаний

Поздравление Губернатора Орловской области Вадима Потомского с Днём знаний

Версия для печати

01.09.2017

Уважаемые орловчане!

Поздравляю вас с Днём знаний!

Это важнейшее событие не только для работников системы образования, учеников и их родителей, но и для всей нашей огромной страны, потому что именно в школе, в студенческой аудитории создается фундамент стабильного и прочного будущего России — современной и передовой державы.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачу сделать российскую школу одной из лучших в мире, усиленно работать над тем, чтобы молодое поколение росло здоровым, всесторонне развитым, богатым духовно, стало надёжной опорой России в XXI веке.

На Орловщине образование всегда было приоритетным направлением, важным ресурсом и главным конкурентным преимуществом. И как бы трудно ни было, государство выполнит все свои обязательства перед педагогическим сообществом, сделает всё, чтобы орловских учителей и учеников окружала современная, комфортная образовательная среда и был обеспечен высокий уровень образования в регионе.

Орёл по праву носит звание не только литературного, но и одного из студенческих центров России. За последние годы многое удалось сделать для развития высшего и среднего профессионального образования. Нам есть с кого брать пример, есть чем гордиться! У нас замечательные истоки патриотизма — традиции, на которых мы учим юных орловцев любить свою малую родину, быть патриотами Великой России.

От всей души желаю учителям и преподавателям, школьникам и студентам крепкого здоровья, сил, бодрости и оптимизма, успехов в учёбе и труде!

С праздником 1 Сентября — началом нового учебного года!

В. В. Потомский.

Губернатор Орловской области.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/41731

Добавил новость: 

Другие новости раздела

31.08.2017

В 2016 году более тысячи орловчан получили медпомощь по страховке

31.08.2017

В Орле ремонтируют 60 дворовых территорий

31.08.2017

В парке "Дворянское гнездо" установят скульптуру Лизы Калитиной

31.08.2017

Олег Минкин выдвинут на должность заместителя главы администрации Орла

31.08.2017

Орловские предприниматели обменялись опытом с коллегами в Калининградской области

$ USD58.5454(-0.19)01.09
€ EUR69.6222(-0.58)01.09

Наш опрос

Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online