Потомский взял под контроль ситуацию с обрушением стены дома на Дубровинского

Сегодня, 29 августа, в 07.45 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Орловской области поступило сообщение об обрушении стены второго подъезда четырехэтажного жилого дома № 68 в городе Орле на набережной Дубровинского, на котором планировалось начать противоаварийные работы.

На место обрушения дома выехал Губернатор Орловской области Вадим Потомский. Он осмотрел место происшествия и обсудил сложившуюся ситуацию с руководством ГУ МЧС по Орловской области.

В результате обрушения стены пострадавших нет. Дом является аварийным и частично расселен. Всего в доме 36 квартир, отселена 31 квартира (45 человек). На момент обрушения в здании находилось 7 человек. Сейчас жильцы двух подъездов дома эвакуированы.

Площадь обрушения — порядка 200 кв. метров.

Главой региона принято решение о выделении денежных средств из резервного фонда Правительства Орловской области для переселения жильцов 36 квартир дома № 68. В настоящее время прорабатываются варианты приобретения квартир у крупных орловских застройщиков. Учитывая суммарную площадь квартир 2 тыс. кв. метров, и расчета 35 тыс. рублей за 1 кв. метр, потребуется около 70 млн рублей.

На месте происшествия работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Орловской области, следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области, УМВД России по Орловской области, руководство Орловской области и города Орла. Группировка сил, задействованных на месте ЧП, составляет 70 человек и 20 единиц техники. Производится разбор завалов.

Сегодня на 12.00 запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в администрации города Орла.