Потомский выделил Мценску 4 млн. руб. субсидий

Город Мценск получит субсидию в размере более 4 млн рублей из областного бюджета, сообщает пресс-служба администрации Орловской области. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вадим Потомский.

Финансирование предоставляется в целях субсидирования субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных образований.

Мероприятие по субсидированию предпринимателей включено в государственную программу Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области».

Напомним, что в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» во Мценске отремонтируют 11 дворов. Кроме того, в городе реконструируют «вечный огонь». На ремонтные работы направлено почти 3 млн. рублей. Это средства федерального бюджета и средства, выделенные местными депутатами в рамках наказов избирателей.

Добавим, что Орловская область (в частности, Мценск) вошла в программу «Комплексное развитие моногородов». Эта тема обсуждалась в Мценске в рамках визита на Орловщину представителей НО «Фонд развития моногородов». Участниками встречи с руководителем проекта в Управлении сопровождения и мониторинга реализации комплексных проектов Владимиром Волошиным стали заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности Сергей Филатов, глава города Мценск Андрей Беляев, представители АО «Корпорация развития Орловской области».

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