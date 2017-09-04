Потомский выделил дополнительно 110 млн. руб. на лекарства и обеспечение жильем детей-сирот

Губернатор Орловской области Вадим Потомский поручил увеличить объем средств на лекарственное обеспечение льготников и обеспечение жильем детей-сирот, предусмотренных в проекте областного бюджета на 2018 год. Расходы областного бюджета, предусмотренные на лекарственное обеспечение граждан льготных категорий будут увеличены на 60 млн. рублей. На 50 млн. рублей поручено увеличить бюджетное финансирование на обеспечение жильем детей-сирот.

Напомним, что в августе глава правительства Дмитрий Медведев выделил Орловщине 112,2 млн руб. на лекарства для льготников.

Добавим, что тему повышения господдержки по вопросу обеспечения лекарствами отдельных категорий граждан поднял губернатор Орловской области Вадим Потомский. 15 июня Потомский прокомментировал телеканалу «Первый областной» вопрос жительницы Орла Клавдии Ставцевой об обеспечении лекарственными препаратами, который она задала президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии. По словам Потомского, проблема носит федеральный характер и касается увеличения сумм федеральных льгот. Губернатор подчеркнул, что необходимо менять саму систему финансирования регионов для льготного приобретения лекарственных препаратов. По мнению Потомского, необходимо увеличить сумму федерального финансирования как минимум вдвое.