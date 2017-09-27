Потомский встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергеем Кравцовым

Встреча состоялась в администрации области 27 сентября в рамках рабочего визита руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в Орловскую область. В ходе визита Сергей Кравцов принимает участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине образования Орловской области.

Губернатор области обсудил с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки итоги проведения в регионе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году и подготовку к проведению ГИА в 2018 году.

Сергей Кравцов отметил, что в регионе хорошо выстроена работа по оценке качества образования, организации проведения государственной итоговой аттестации. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки также сообщил, что Региональный центр оценки качества образования Орловской области является одним из лучших в России. Накануне он посетил Центр и ознакомился с его работой.

Вадим Потомский в свою очередь отметил, что гордостью Орловской области также является опорный вуз — Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева. «Вуз оказывает нам большую поддержку по всем направлениям работы: развитии производства, научной деятельности, культуры, туризма. Там мощнейший профессорско-преподавательский состав», — подчеркнул Губернатор области.

В рамках рабочей поездки Сергей Кравцов также встретился с руководителями муниципальных органов управления образованием, руководителями пунктов проведения экзаменов Орловской области, председателями предметных комиссий, членами государственной экзаменационной комиссии Орловской области, руководителями высших учебных заведений и директорами профессиональных образовательных организаций Орловской области.

Руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Анатольевна Шевцова отметила, что единый государственный экзамен предъявляет серьезные требования к результатам обучения: объективности текущей, промежуточной, итоговой аттестаций по программам основного общего и среднего общего образования и требует максимальных усилий всех взаимодействующих структур в обеспечении равенства подходов в оценивании учащихся.