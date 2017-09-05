Другие новости раздела

Совещание состоялось 5 сентября в областной администрации. В нём также приняли участие первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин, руководитель Администрации Губернатора и Правительства Орловской области Вадим Соколов, заместитель Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков.

Вадим Потомский поздравил ректоров с началом нового учебного года. «Убежден, что со всеми задачами вы справитесь, тем более у вас огромный опыт», — сказал Губернатор.

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с формированием проекта областного бюджета на 2018 год, касающиеся сферы образования.

Ректор Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева Ольга Пилипенко проинформировала Губернатора области о наиболее актуальных вопросах сферы образования региона. Поднимались темы организации непрерывного образования, создания единого образовательного пространства, профессионального образования и подготовки рабочих кадров. Речь также шла об успешном участии орловцев в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

В ходе обсуждения от ректоров вузов поступил ряд предложений. В частности, было предложено рассмотреть возможность включения профильных учреждений среднего профессионального образования в структуры университетов, с которыми пресекаются направления специальной подготовки, в том числе для обеспечения потребностей предприятий в кадрах высокой квалификации.