Другие новости раздела

Ленты новостейКартина дняНовостиПотомский встретился с ректорами орловских вузовОбщееАнонс<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">Совещание состоялось 5&nbsp;сентября в&nbsp;областной администрации. В&nbsp;нём также приняли участие первый заместитель Губернатора и&nbsp;Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин, руководитель Администрации Губернатора и&nbsp;Правительства Орловской области Вадим Соколов, заместитель Председателя Правительства Орловской области по&nbsp;социальной политике Андрей Усиков.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">Вадим Потомский поздравил ректоров с&nbsp;началом нового учебного года. &laquo;Убежден, что со&nbsp;всеми задачами вы&nbsp;справитесь, тем более у&nbsp;вас огромный опыт&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал Губернатор.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">Участники встречи обсудили вопросы, связанные с&nbsp;формированием проекта областного бюджета на&nbsp;2018&nbsp;год, касающиеся сферы образования.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">Ректор Орловского государственного университета имени И.&nbsp;С.&nbsp;Тургенева Ольга Пилипенко проинформировала Губернатора области о&nbsp;наиболее актуальных вопросах сферы образования региона. Поднимались темы организации непрерывного образования, создания единого образовательного пространства, профессионального образования и&nbsp;подготовки рабочих кадров. Речь также шла об&nbsp;успешном участии орловцев в&nbsp;Национальном чемпионате &laquo;Молодые профессионалы&raquo; (WorldSkills Russia).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #333333;">В&nbsp;ходе обсуждения от&nbsp;ректоров вузов поступил ряд предложений. В&nbsp;частности, было предложено рассмотреть возможность включения профильных учреждений среднего профессионального образования в&nbsp;структуры университетов, с&nbsp;которыми пресекаются направления специальной подготовки, в&nbsp;том числе для обеспечения потребностей предприятий в&nbsp;кадрах высокой квалификации.</span></p> Дополнительные свойстваКоличество просмотров15Количество комментариев0АвторСвойства публикацииДата публикацииTue, 05 Sep 2017 14:58:00 +0300
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05.09.2017

Совещание состоялось 5 сентября в областной администрации. В нём также приняли участие первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин, руководитель Администрации Губернатора и Правительства Орловской области Вадим Соколов, заместитель Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков.

Вадим Потомский поздравил ректоров с началом нового учебного года. «Убежден, что со всеми задачами вы справитесь, тем более у вас огромный опыт», — сказал Губернатор.

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с формированием проекта областного бюджета на 2018 год, касающиеся сферы образования.

Ректор Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева Ольга Пилипенко проинформировала Губернатора области о наиболее актуальных вопросах сферы образования региона. Поднимались темы организации непрерывного образования, создания единого образовательного пространства, профессионального образования и подготовки рабочих кадров. Речь также шла об успешном участии орловцев в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

В ходе обсуждения от ректоров вузов поступил ряд предложений. В частности, было предложено рассмотреть возможность включения профильных учреждений среднего профессионального образования в структуры университетов, с которыми пресекаются направления специальной подготовки, в том числе для обеспечения потребностей предприятий в кадрах высокой квалификации.

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