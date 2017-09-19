Потомский встретился с активом Правления Орловской областной организации Союза писателей России

Встреча состоялась 19 сентября в областной администрации.

На встречу были приглашены председатель Орловской областной организации Союза писателей России Андрей Фролов, директор издательства «Вешние воды» Александр Лысенко, писатели Елена Машукова, Светлана Голубева, Владимир Ермаков и Алексей Кондратенко. Также в мероприятии участвовали члены регионального Правительства, председатель правления регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Орловской области Иван Мосякин.

Общение проходило в формате чаепития.

Литераторы рассказали главе региона о деятельности Орловской областной организации Союза писателей России и Орловского Дома литераторов. Андрей Фролов поблагодарил Губернатора области за оказываемую областным Правительством поддержку писателей.

Александр Лысенко проинформировал об издательско-выставочной деятельности Орловской областной организации Союза писателей России.

Обсуждался вопрос работы с молодыми литераторами Орловской областной организации Союза писателей России.

Также в центре внимания были вопросы подготовки к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева и планируемых к юбилею мероприятиях.

Кроме того, обсуждалась возможность учреждения литературной премии за развитие современной художественной литературы в Орловской области.