Потомский встретился с активом Правления Орловской областной организации Союза писателей России
19.09.2017
Встреча состоялась 19 сентября в областной администрации.
На встречу были приглашены председатель Орловской областной организации Союза писателей России Андрей Фролов, директор издательства «Вешние воды» Александр Лысенко, писатели Елена Машукова, Светлана Голубева, Владимир Ермаков и Алексей Кондратенко. Также в мероприятии участвовали члены регионального Правительства, председатель правления регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Орловской области Иван Мосякин.
Общение проходило в формате чаепития.
Литераторы рассказали главе региона о деятельности Орловской областной организации Союза писателей России и Орловского Дома литераторов. Андрей Фролов поблагодарил Губернатора области за оказываемую областным Правительством поддержку писателей.
Александр Лысенко проинформировал об издательско-выставочной деятельности Орловской областной организации Союза писателей России.
Обсуждался вопрос работы с молодыми литераторами Орловской областной организации Союза писателей России.
Также в центре внимания были вопросы подготовки к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева и планируемых к юбилею мероприятиях.
Кроме того, обсуждалась возможность учреждения литературной премии за развитие современной художественной литературы в Орловской области.