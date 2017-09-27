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Потомский провел рабочие встречи с представителями иностранных и иногородних делегаций

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27.09.2017

Делегации прибыли в регион для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию образования Орловской области.

В рамках визита состоялись встречи Вадима Потомского с заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорем Брыло и руководителем отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в г. Смоленске Чеславом Шульгой, министром иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрием Медоевым.

Также Губернатор провел встречи с Чрезвычайным и полномочным послом Республики Индонезия в РФ Мохамадом Вахидом Суприяди, Чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в РФ Варданом Тоганяном, Чрезвычайным и полномочным послом Республики Молдова в РФ Андреем Негуцей, и атташе по культуре, директором Культурного Центра имени Джавахарлала Неру Республики Индия Джейсундаром.

Кроме того, состоялась рабочая встреча Главы региона с представителями делегации г. Санкт-Петербург. В составе делегации — член Правительства Санкт-Петербурга — председатель Комитета по благоустройству Владимир Рублевский, заместитель главы администрации Петродворцовского района Наталья Дмитриева, начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Андрей Лях, исполняющий обязанности начальника отдела регионов РФ Управления стран СНГ и регионов РФ Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Анна Макарова.

Помимо иностранных и иногородних делегаций Вадим Потомский провел встречу с Президентом ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб РФ Асламбеком Аслахановым.

В ходе встреч обсуждалось двустороннее сотрудничество в экономической, социальной и культурной сферах. В связи с празднованием юбилея региона Вадим Потомский вручил руководителям делегаций памятные знаки «80 лет Орловской области».

Также в рабочих встречах Губернатора принял участие Советник Президента РФ Александр Бедрицкий.

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