Потомский принял участие в научно-практической конференции работников образования Орловской области

Мероприятие прошло сегодня в администрации региона.

Его основной темой стало введение федеральных государственных стандартов дошкольного, общего образования и для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В числе почетных гостей конференции были Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, представители региональной и муниципальной власти, духовенства.

Вадим Потомский подчеркнул важность развития единого образовательного пространства страны — комфортного и доступного для граждан.

По словам губернатора, Правительство области уделяет приоритетное внимание социальной сфере. В 2017 году при финансовой поддержке ПАО «Газпром» будет завершено строительство школы в Должанском районе. На средства резервного фонда Президента страны планируется ввести в эксплуатацию пристройку к ливенской гимназии.

В новом учебном году все орловские школьники будут обеспечены бесплатными учебниками. На данные цели из бюджета дополнительно выделено более 130 млн рублей.

«Мы ставим перед собой важные задачи в образовании. Уверен, все они будут достигнуты. Пример успешной работы в данном направлении — ОГУ им. И. С. Тургенева, входящий в число лучших опорных вузов страны», — заявил Вадим Потомский, пожелав орловским учителям успеха.

За высокую оценку труда педагогов главу региона поблагодарила член Правительства Орловской области — руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова.

Первые лица Орловщины вручили работникам системы образования награды Министерства образования и науки РФ, почетные грамоты и благодарности Губернатора области, Орловского областного Совета народных депутатов, дипломы и нагрудные знаки общественных организаций.

Трое орловцев стали обладателями грантов Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых, еще трое удостоены Почетного звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».

Особые слова признательности и поддержки прозвучали в этот день в адрес ветеранов отрасли и молодых специалистов.

Проблематику конференции раскрыли доклады лучших педагогов региона.

В настоящее время на Орловщине насчитывается 195 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. В 126 общеобразовательных учреждениях созданы дошкольные группы.

Для детей в возрасте от 3 до 7 лет в регионе нет очереди в детские сады.

На базе 18 детских садов региона действуют 2 федеральные экспериментальные образовательные площадки, в том числе в рамках концепции развития математического образования. На базах 50 функционируют 8 региональных площадок различной направленности.

Среди приоритетов дальнейшей работы Татьяна Шевцова назвала совершенствование материально-технического оснащения подведомственных учреждений, внедрение вариативных форм дошкольного образования, создание комфортной среды для воспитания детей-инвалидов и многое другое.

Ссылки по теме: