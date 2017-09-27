Потомский принял участие в церемонии возложения цветов в сквере Танкистов в Орле

Праздничные мероприятия, посвященные 80-летию образования Орловской области, начались с церемонии возложения цветов в сквере Танкистов.

Участниками церемонии стали глава региона Вадим Потомский, Председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский, советник Президента Российской Федерации — специальный представитель Президента Российской Федерации Александр Бедрицкий, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов, Главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин.

На церемонии присутствовали представители иностранных делегаций, в том числе заместитель Министра сельского хозяйства Республики Беларусь Игорь Брыло, руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Чеслав Шульга, атташе по культуре, директор Культурного Центра имени Джавахарлала Неру Республики Индия Джейсундар, Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев.

В мероприятии также приняли участие члены регионального Правительства, депутаты Облсовета, представители руководства российских регионов, представители командования Западного военного округа, руководство города Орла, Почетные граждане Орловской области, руководители органов исполнительной государственной власти, организаций, представители общественности, духовенства, молодежь, горожане.

Собравшиеся вспомнили героические страницы истории Орловщины и воздали дань уважения героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины.

Затем участники церемонии возложили цветы к монументу героям-танкистам, братской могиле и памятнику Маршалу Советского Союза, дважды Герою Советского Союза, Почетному гражданину города Орла Ивану Христофоровичу Баграмяну.