Потомский поздравил с днем рождения президента Белоруссии Лукашенко
30.08.2017
Уважаемый Александр Григорьевич!
Прошу Вас принять мои искренние поздравления в связи с Вашим днем рождения!
Под Вашим мудрым руководством Республика Беларусь демонстрирует выдающиеся результаты в социально-экономическом развитии, укрепляет свой государственный суверенитет, многосторонние связи с Российской Федерацией. Многие века российский и белорусский народы жили в дружбе и добрососедстве, защищали нашу общую страну, гордились достижениями друг друга. Благодаря беспрецедентному уровню доверия и взаимопонимания между Вами и Президентом Российской Федерации В.В.Путиным, сегодня эти традиционные взаимовыгодные связи активно развиваются по всем направлениям, в том числе — на уровне регионов. Мы дорожим тем, что Республика Беларусь остается надежным внешнеэкономическим партнером Орловщины. Успешное выполнение Плана мероприятий по сотрудничеству между Орловской областью и Республикой Беларусь на 2016−2018 годы способствует открытию новых возможностей и перспектив для совместной эффективной работы.
От всего сердца благодарю Вас, уважаемый Александр Григорьевич, за поддержку орловско-белорусских проектов и искренне надеюсь, что Орловщина и Беларусь продолжат наращивать многостороннее взаимовыгодное сотрудничество.
Пусть Ваш богатейший жизненный и политический опыт, государственная мудрость и преданность избранному делу и в дальнейшем остаются надежной основой для новых ярких достижений братской Беларуси.
В этот памятный торжественный день позвольте от всей души пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой жизненной энергии и новых ярких свершений в Вашей многогранной деятельности на благо Республики Беларусь!
Губернатор Орловской области
В. В. Потомский