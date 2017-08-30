Потомский поздравил с днем рождения президента Белоруссии Лукашенко

Уважаемый Александр Григорьевич!

Прошу Вас принять мои искренние поздравления в связи с Вашим днем рождения!

Под Вашим мудрым руководством Республика Беларусь демонстрирует выдающиеся результаты в социально-экономическом развитии, укрепляет свой государственный суверенитет, многосторонние связи с Российской Федерацией. Многие века российский и белорусский народы жили в дружбе и добрососедстве, защищали нашу общую страну, гордились достижениями друг друга. Благодаря беспрецедентному уровню доверия и взаимопонимания между Вами и Президентом Российской Федерации В.В.Путиным, сегодня эти традиционные взаимовыгодные связи активно развиваются по всем направлениям, в том числе — на уровне регионов. Мы дорожим тем, что Республика Беларусь остается надежным внешнеэкономическим партнером Орловщины. Успешное выполнение Плана мероприятий по сотрудничеству между Орловской областью и Республикой Беларусь на 2016−2018 годы способствует открытию новых возможностей и перспектив для совместной эффективной работы.

От всего сердца благодарю Вас, уважаемый Александр Григорьевич, за поддержку орловско-белорусских проектов и искренне надеюсь, что Орловщина и Беларусь продолжат наращивать многостороннее взаимовыгодное сотрудничество.

Пусть Ваш богатейший жизненный и политический опыт, государственная мудрость и преданность избранному делу и в дальнейшем остаются надежной основой для новых ярких достижений братской Беларуси.

В этот памятный торжественный день позвольте от всей души пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой жизненной энергии и новых ярких свершений в Вашей многогранной деятельности на благо Республики Беларусь!

Губернатор Орловской области

В. В. Потомский