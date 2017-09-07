Потомский поздравил Почетного гражданина Орловской области Леонида Бородина с 85-летним юбилеем

Губернатор Орловской области приехал в колхоз «50 лет Октября» Ливенского района, чтобы поздравить юбиляра лично. Вместе с ним Леонида Егоровича поздравили главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, заместитель Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков, глава города Ливны Николай Злобин и глава Ливенского района Юрий Ревин.

«Леонид Егорович Бородин — это герой нашего времени. Он — гордость Орловщины. Это человек, который всю свою жизнь посвятил работе на селе. У него сохранены все лучшие советские традиции, нет ни одного кредита. Леонид Егорович — яркий образец труженика, человека истинной совести и чести», — подчеркнул Вадим Потомский.

Губернатор области отметил, что он очень рад знакомству с таким человеком и часто бывает у него в гостях. «Общаясь с Леонидом Егоровичем, напитываешься опытом. Многим сельскохозяйственным предприятиям есть, чему у него поучиться. У него средняя по году заработная плата на предприятии 33 тысячи рублей», — сказал Вадим Потомский.

Леонид Егорович Бородин на протяжении 40 лет является председателем единственного сохранившегося в Орловской области колхоза, который является одним из самых успешных хозяйств в регионе.

Леонид Бородин родился 7 сентября 1932 года. После окончания в 1949 году Троицкой семилетней школы Ливенского района он прошел путь от рабочего и зоотехника до председателя колхоза.

В 1970 году он был избран председателем колхоза им. Свердлова в Ливенском районе. В 1974 году Леонид Бородин стал председателем колхоза «50 лет Октября», где и работает по сей день.

Современный стиль руководства Леонида Егоровича Бородина, экономическая обоснованность и эффективность использования в хозяйстве новейших технологий сельскохозяйственного производства позволили колхозу «50 лет Октября» выстоять в переходные периоды развития отечественной экономики и не утратить позиций ни по одному из производственных показателей.

За годы работы построены животноводческие и складские помещения, ремонтная мастерская, оборудованная в соответствии с современными требованиями, зерносушильное хозяйство, внутрихозяйственные дороги.

Выручка от реализации продукции колхоза достигает 200 млн рублей, в том числе от реализации молока — 50 млн рублей. Хозяйство платит более 10 млн рублей налогов.

Особое внимание Леонид Егорович Бородин уделяет укреплению материально-технической базы колхоза, в частности, вопросам модернизации машинно-тракторного парка. На собственные средства колхоза восстановлена церковь, полностью газифицировано село и производственные объекты колхоза.

Ежегодно механизаторы колхоза «50 лет Октября», занятые на уборке зерновых, становятся победителями областного конкурса механизаторов, по результатам которого им вручаются автомобили, а также получают награды Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и государственные награды.

Колхоз «50 лет Октября» вошел в число лучших хозяйств Орловской области. За достижение наивысших результатов хозяйство награждалось Красным Знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС, дипломом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, было победителем Всероссийского смотра-конкурса по племенному животноводству.

Леонид Егорович Бородин удостоен орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Почета, награжден медалью «За трудовую доблесть». В 2002 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», в 2007 году — «Почетный гражданин Ливенского района». Кроме этого, Леонид Егорович Бородин является лауреатом национальной премии имени Петра Великого и удостоен звания «Лучший менеджер России».

Указом Губернатора Орловской области Леониду Бородину присвоено звание «Почетный работник сельского хозяйства Орловской области».