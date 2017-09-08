Потомский поздравил мэра Москвы Собянина с Днем города

В поздравлении Губернатора Орловской области Вадима Потомского говорится:

«Уважаемый Сергей Семенович!

От всей души поздравляю Вас с Днем города-героя Москвы, 870-летием со дня основания столицы нашей Родины!

На протяжении столетий Москва играла и играет ключевую роль в истории России. Она объединяла раздробленные княжества и разобщенный народ в единое государство и единый российский народ. Давала отпор врагам. И каждый раз возрождалась к новой жизни после тяжелейших испытаний.

Каждая пядь земли, каждая площадь и улица хранят память величайших событий прошлых эпох. Но сохраняя преемственность, вы устремлены в будущее. Сегодня Москва — политический, экономический и духовный центр нашей Великой Родины. Москва заметно преобразилась, стала крупнейшим современным мегаполисом, вобрав в себя лучшие мировые стандарты и сохранив неповторимую самобытность и очарование, оставаясь символом российской государственности, ее современного могущества, в основе которого реализация стратегических программ нашего национального лидера — Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Уважаемый Сергей Семенович!

Могу заверить Вас в том, что Орловщина, как и прежде, останется надежным деловым партнером Москвы. Нас связывают прочные экономические и культурные связи, и мы искренне заинтересованы в расширении их масштаба, в совместной реализации перспективных проектов в интересах жителей Орловской области и города Москвы.

Еще раз сердечно поздравляю Вас с Днем города. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра, реализации всех планов и замыслов. Дальнейшей плодотворной работы на благо москвичей и всей России.

С глубоким уважением,

Губернатор Орловской области

В. В. Потомский»