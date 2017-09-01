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Потомский посетил школьную линейку в православной гимназии в Вятском Посаде

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01.09.2017

Глава региона поздравил учеников гимназии и их родителей с Днем знаний и началом нового учебного года.

К поздравлениям присоединились руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Шевцова, начальник Управления физической культуры и спорта Орловской области Александр Муромский, директор Православной гимназии во имя прп. Алексея, Человека Божьего Николай Трошин и настоятель Духовно — православного центра отец Роман.

После окончания торжественной линейки Губернатор Орловской области зашел в православную гимназию, где в это время проходили «Уроки Мира»

В 2017 году православная гимназия во имя Алексея, человека Божьего впервые набрала учеников с 1 по 8 класс. Сейчас в гимназии 80 учеников, в том числе 8 первоклассников. С ними будут заниматься 12 основных преподавателей.

Набор в гимназию учеников ещё продолжается.

Со следующего года планируется набор и в старшие классы. По информации директора гимназии Николая Трошина, кроме основных предметов в гимназии будет преподаваться Закон Божий, церковное пение. При гимназии открыт духовный пансион, где ученики могут проживать в двухместных номерах со всеми удобствами. Обучение в гимназии — бесплатное. Учеников будет привозить школьный автобус.

Отметим, что в новом учебном году 376 общеобразовательных школ Орловской области распахнули свои двери для более 74 тысяч учащихся, из них 8 274 первоклассника.

В учреждениях профессионального образования будут получать знания более 46 тыс. человек, в том числе свыше 36,5 тыс. студентов вузов и почти 10 тыс. учащихся учреждений среднего профессионального образования.

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