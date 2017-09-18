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Потомский поручил ужесточить отбор подрядчиков для ремонта дворов в Орле

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18.09.2017

Сегодня на заседании регионального Правительства Губернатор Орловской области Вадим Потомский поручил взять на жесткий контроль выполнение подрядчиками работ в рамках муниципальной программы по формированию комфортной городской среды на территории города Орла.

Соответствующее поручение было дано заместителю Председателя Правительства Орловской области по строительству, топливно-энергетическому комплексу, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству Александру Ремиге совместно с администрацией областного центра.

Как сообщил глава администрации города Орла Александр Муромский, на сегодняшний день из 77 дворовых территорий города, работы по благоустройству закончены на 27, остальные находятся в стадии приемки. По 7 дворовым территориям были расторгнуты контракты с прежними подрядчиками, работы на них будут выполнять другие компании.

«Нужно внимательнее проводить конкурсы на определение подрядчиков. Необходимо учитывать их опыт работы, наличие техники, профессиональный состав работников, — подчеркнул глава региона. — Проверять работу подрядчиков нужно ежедневно, чтобы четко уложиться в поставленные сроки».

Напомним, реализация государственного приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» рассчитана до 2022 года. Проект направлен на благоустройство дворовых территорий и детских площадок, организацию освещения, ремонт тротуаров, озеленение, а также приведение в порядок парков и скверов. В Орловской области программы выполняются в городах Орел, Ливны, Мценск и Болхов.

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