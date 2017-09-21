Потомский подписал Указ об учреждении памятной медали «200-летие И. С. Тургенева»

Награда учреждена в честь 200-летия со дня рождения великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева.

Памятная медаль «200-летие И. С. Тургенева» представляет собой традиционный наградной знак в виде двухстороннего круглого медальона, подвешенного на колодке.

На лицевой стороне медальона изображен рельефный профильный портрет И. С. Тургенева. В нижней части медальона по бокам от портрета изображены цифры «1818» и «2018». Ниже портрета — рельефное факсимиле И. С. Тургенева. На оборотной стороне медальона изображен фрагмент сквера «Дворянское гнездо» в виде беседки из колоннад как символа классической русской культуры, связанного с именем великого писателя-земляка.

Медалью будут награждаться граждане Российской Федерации, иностранные граждане и трудовые коллективы организаций всех форм собственности, внесшие большой вклад в изучение и популяризацию творческого наследия И. С. Тургенева, а также в подготовку и проведение празднования 200-летия писателя.

Награждение памятной медалью будет проходить в торжественной обстановке.