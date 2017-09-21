Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел21.09.2017 Четверг 11:26
сейчас в эфире
11:10
Телесериал
Громовы. 5-я серия|12+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Потомский подписал Указ об учреждении памятной медали «200-летие И. С. Тургенева»

Потомский подписал Указ об учреждении памятной медали «200-летие И. С. Тургенева»

Версия для печати

21.09.2017

Награда учреждена в честь 200-летия со дня рождения великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева.

Памятная медаль «200-летие И. С. Тургенева» представляет собой традиционный наградной знак в виде двухстороннего круглого медальона, подвешенного на колодке.

На лицевой стороне медальона изображен рельефный профильный портрет И. С. Тургенева. В нижней части медальона по бокам от портрета изображены цифры «1818» и «2018». Ниже портрета — рельефное факсимиле И. С. Тургенева. На оборотной стороне медальона изображен фрагмент сквера «Дворянское гнездо» в виде беседки из колоннад как символа классической русской культуры, связанного с именем великого писателя-земляка.

Медалью будут награждаться граждане Российской Федерации, иностранные граждане и трудовые коллективы организаций всех форм собственности, внесшие большой вклад в изучение и популяризацию творческого наследия И. С. Тургенева, а также в подготовку и проведение празднования 200-летия писателя.

Награждение памятной медалью будет проходить в торжественной обстановке.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/42115

Добавил новость: 

Другие новости раздела

21.09.2017

Потомский поздравил орловских машиностроителей с профессиональным праздником

21.09.2017

В администрации Орловской области открылась выставка заслуженного художника России Анатолия Костяникова

20.09.2017

Главврач НКМЦ им. Круглой Алексей Медведев - в прямом эфире на "Первом областном"

20.09.2017

Путин доволен итогами губернаторских выборов

20.09.2017

В Орле мошенники вымогают деньги от имени главы регионального Роспотребнадзора Румянцева

$ USD58.129(+0.03)21.09
€ EUR69.7664(+0.09)21.09

Наш опрос

Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online