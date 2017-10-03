Потомский подписал соглашение о городах-побратимах между Марами и Орлом
03.10.2017
Подписание состоялось 2 октября в Ашхабаде в Президентском Дворцовом комплексе «Огузхан» в ходе рабочего визита Губернатора Орловской области в Туркменистан с составе российской делегации, которую возглавил Президент РФ Владимир Путин.
По итогам переговоров Владимир Путин и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписали Совместное заявление Президента Российской Федерации и Президента Туркменистана, а также Договор между Российской Федерацией и Туркменистаном о стратегическом партнёрстве.
В завершении туркмено-российских переговоров на высшем уровне состоялась церемония подписания двусторонних соглашений.
Были подписаны 14 совместных документов, касающихся взаимовыгодного сотрудничества двух стран в различных областях.
Согласно подписанному Губернатором Орловской области и руководством города Мары соглашению, муниципалитеты планируют всемерно способствовать взаимному обмену делегациями городов и хозяйствующих субъектов в целях развития торговли, экономических, научных, культурных, спортивных, туристических и других связей.
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