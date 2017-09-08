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Потомский открыл больничную школу в НКМЦ им. З. И. Круглой

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08.09.2017

7 сентября Орловская область присоединилась к уникальному образовательному проекту «УчимЗнаем», который направлен на обеспечение полноценного общего образования детьми, находящимися на длительном лечении в стационарах медицинских учреждений. Проект появился в 2014 году и сейчас реализуется в нескольких российских регионах.

Больничная школа открыта на 9-м этаже параклинического корпуса Научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям имени З. И. Круглой. К занятиям в больничной школе приступили 22 ученика.

На открытии присутствовали Губернатор Орловской области Вадим Потомский, член Совета Федерации РФ Владимир Круглый, депутат Государственной Думы РФ Николай Земцов, члены регионального Правительства.

С приветственным словом к собравшимся обратился Губернатор Орловской области. «Орловская область стала седьмым регионом в России, в котором реализуется образовательный проект «УчимЗнаем», — отметил глава региона. Он подчеркнул важность проекта, так как благодаря ему дети, которые вынуждены долго находиться на стационарном лечении, получат возможность не отрываться от образовательного процесса и получать знания в полном объеме, также как их сверстники в обычной школе. Вадим Потомский добавил, что учеба поможет детям настроиться на выздоровление и победить болезнь.

Глава региона поблагодарил авторов проекта «УчимЗнаем», ректора ОГУ им. И. С. Тургенева Ольгу Пилипенко, педагогов школы № 36 г. Орла, которые будут заниматься с пациентами больницы, и всех, кто оказал поддержку в реализации этого образовательного проекта.

Главный врач НКМЦ им. З. И. Круглой Алексей Медведев в своем выступлении отметил: «Этот проект коснется не только наших самых сложных пациентов, которые будут находиться в стационаре длительное время, но и всех детей, которые окажутся на лечении в больнице».

Участников мероприятия также приветствовали ректор ОГУ им. И. С. Тургенева Ольга Пилипенко, руководитель проекта «УчимЗнаем» Сергей Шариков и авторы проекта — председатель общественного Совета Министерства образования и науки РФ, академик РАО Евгений Ямбург и генеральный директор Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева (г. Москва) академик, профессор Александр Румянцев, общение с которым проходило по видеосвязи.

Помимо этого, участникам проекта в Орле видеоприветствия направили актер Дмитрий Харатьян, телеведущие Екатерина Андреева и Андрей Малахов, а также представитель руководства компании «Samsung» — партнера образовательного проекта.

Первый открытый урок для учеников больничной школы провел Губернатор области Вадим Потомский. Он рассказал им о городе Орле и Орловской области, объяснил, почему важно любить свою родину и быть её патриотом. После завершения урока дети получили из рук главы региона подарки.

Еще одним сюрпризом для детей стал урок волшебства, который провел известный фокусник Алексей Карза.

Занятия в больничной школе начнутся с 8 сентября.

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