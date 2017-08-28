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Потомский одобрил строительство подъезда к ферме на 3 тыс. голов в Болховском районе

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28.08.2017

Глава региона подписал постановление Правительства Орловской области об утверждении проектной документации объекта капитального строительства «Реконструкция автодороги Однолуки — Фатнево — Пальчиково в Болховском районе Орловской области».

Проектная документация утверждена на основании положительного заключения государственной экспертизы.

Реконструкция автодороги будет проводиться в рамках межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области».

Длина дороги составляет около 5 км.

Вид покрытия — асфальтобетонное.

Планируемая продолжительность строительства — 8 месяцев.

Общая стоимость объекта составляет более 88,3 млн рублей, в том числе стоимость строительно-монтажных работ — 85,7 млн рублей.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/41625

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