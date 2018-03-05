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Потерявшиеся дети смогут получить помощь в любом отделении Сбербанка

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05.03.2018

Сбербанк запустил социальный сервис для детей, в рамках которого любой офис кредитной организации может стать еще одним местом, помимо полицейского участка, куда может прийти потерявшийся ребенок. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба банка, пишет ТАСС.

«Согласно стратегии развития, Сбербанк строит экосистему, которая подразумевает не только финансовые продукты, но и социальные программы, направленные на различные группы наших клиентов», — рассказал ТАСС заместитель председателя правления Сбербанка Александр Торбахов. — Проект, нацеленный на заботу о детях, как о наиболее незащищенной категории, [это] вклад банка в наше общее будущее".

Как поясняет пресс-служба, любой потерявшийся и обратившийся за помощью в отделение банка ребенок, будет находиться в безопасном месте под присмотром сотрудника. Персонал банка свяжется со скорой помощью и полицией, чтобы сообщить о потерявшемся.

В сообщении указано, что, отделения Сбербанка находятся в заметных местах и имеют яркий запоминающийся логотип. Родители могут объяснить своему ребенку, что в случае сложной ситуации у него есть возможность обратиться за помощью в отделение Сбербанка, где ему обязательно помогут.

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