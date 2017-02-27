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  3. После реконструкции открыта большая сцена ОГАТ им. И. С. Тургенева

После реконструкции открыта большая сцена ОГАТ им. И. С. Тургенева

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27.02.2017

На торжественном вечере, посвященном этому событию, любителей искусства поприветствовали первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин, заместитель Председателя Правительства Орловской области по социальной политике Сергей Ступин.

На мероприятие были приглашены представители культурной общественности региона, друзья театра.

Александр Бударин поздравил труппу с долгожданным открытием большой сцены, пожелав артистам зрительской любви, уважения и признания коллег.

В торжественной обстановке он вручил награды служителям искусства, в частности, Почетной грамоты Министра культуры РФ были удостоены Сергей Аксиненко и Виктор Межевикин.

Сергей Ступин выразил уверенность в том, что на обновленной сцене жители области увидят много ярких талантливых постановок.

Художественный руководитель ОГАТ им. И. С. Тургенева Игорь Черкашин отметил, что, труппа рада возможности на своей площадке продолжить душевный разговор с публикой на языке театра.

Подарком к открытию стала премьера по автобиографической повести Ивана Тургенева «Первая любовь» (режиссер — Игорь Черкашин). Музыкальный спектакль, в котором заняты молодые артисты и ведущие мастера сцены, погрузил публику в неповторимую атмосферу тургеневского мира, поразив точной проработкой характеров, изящной стилизацией исторического костюма.

Напомним, что реконструкция театра осуществлялась в рамках подготовки к 450-летию основания города Орла.

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