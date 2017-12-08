Порядка 320 тыс. жителей Орловщины привились от гриппа

В числе привитых 63 тыс. детей, это почти 50% от численности детского населения области.

В соответствии с предложениями Управления Роспотребнадзора по Орловской области в 17 образовательных учреждениях были введены ограничительные мероприятия. В частности, учебный процесс был приостановлен в пяти школах Орла, Кромского и Орловского районов, в 12 школах Орла и Кромского района ограничительные мероприятия введены по классам.

Неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями среди детей сложилась на территориях 6 муниципальных образований: Орла, Орловского, Свердловского, Кромского, Ливенского, Урицкого районов.

Управлением Роспотребнадзора по Орловской области совместно с Департаментом здравоохранения региона и областным Департаментом образования продолжается реализация комплексного плана профилактических мероприятий по снижению заболеваемости внебольничными пневмониями.