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  3. Порядка 320 тыс. жителей Орловщины привились от гриппа

Порядка 320 тыс. жителей Орловщины привились от гриппа

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08.12.2017

В числе привитых 63 тыс. детей, это почти 50% от численности детского населения области.

В соответствии с предложениями Управления Роспотребнадзора по Орловской области в 17 образовательных учреждениях были введены ограничительные мероприятия. В частности, учебный процесс был приостановлен в пяти школах Орла, Кромского и Орловского районов, в 12 школах Орла и Кромского района ограничительные мероприятия введены по классам.

Неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями среди детей сложилась на территориях 6 муниципальных образований: Орла, Орловского, Свердловского, Кромского, Ливенского, Урицкого районов.

Управлением Роспотребнадзора по Орловской области совместно с Департаментом здравоохранения региона и областным Департаментом образования продолжается реализация комплексного плана профилактических мероприятий по снижению заболеваемости внебольничными пневмониями.

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