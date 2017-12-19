Подведены итоги областного конкурса «Доброволец – 2017»
19.12.2017
Торжественное мероприятие, на котором были награждены победители и призеры, состоялось в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина.
Участие в нем приняли представители органов власти, орловские волонтеры.
Организаторами конкурса стало управление молодежной политики Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области, Центр молодежи «Полет».
В номинации «Событийное добровольчество» первое место заняли студентка филиала РАНХиГС при Президенте РФ Ирина Азимкова, студентка ОГУ им. И. С. Тургенева Анна Иванова, в номинации «Добровольческая деятельность в нравственно-патриотической сфере» — студент ОГИК Роман Ванин.
Студент Среднерусского института управления Сергей Быховцов признан лучшим в номинации «Добровольческая деятельность в сфере ЗОЖ», студентка ОГУ имени И. С. Тургенева Анастасия Тимохина и учащаяся гимназии № 19 Полина Должикова — в номинации «Социальное добровольчество».
Все победители и призеры получили дипломы Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области, ценные призы.
Завершила мероприятие викторина «Своя игра» на тему «Добровольчество».
Напомним, что Президент России Владимир Путин на «Форуме Добровольцев» в Москве призвал объявить 2018 год Годом волонтера и добровольца, отметив, что это станет признанием заслуг волонтеров перед людьми и оценкой их колоссального вклада в развитие России.