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Подведены итоги областного конкурса «Доброволец – 2017»

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19.12.2017

Торжественное мероприятие, на котором были награждены победители и призеры, состоялось в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина.

Участие в нем приняли представители органов власти, орловские волонтеры.

Организаторами конкурса стало управление молодежной политики Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области, Центр молодежи «Полет».

В номинации «Событийное добровольчество» первое место заняли студентка филиала РАНХиГС при Президенте РФ Ирина Азимкова, студентка ОГУ им. И. С. Тургенева Анна Иванова, в номинации «Добровольческая деятельность в нравственно-патриотической сфере» — студент ОГИК Роман Ванин.

Студент Среднерусского института управления Сергей Быховцов признан лучшим в номинации «Добровольческая деятельность в сфере ЗОЖ», студентка ОГУ имени И. С. Тургенева Анастасия Тимохина и учащаяся гимназии № 19 Полина Должикова — в номинации «Социальное добровольчество».

Все победители и призеры получили дипломы Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области, ценные призы.

Завершила мероприятие викторина «Своя игра» на тему «Добровольчество».

Напомним, что Президент России Владимир Путин на «Форуме Добровольцев» в Москве призвал объявить 2018 год Годом волонтера и добровольца, отметив, что это станет признанием заслуг волонтеров перед людьми и оценкой их колоссального вклада в развитие России.

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