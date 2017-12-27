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Подписано соглашение о сотрудничестве между региональной Общественной палатой и Избирательной комиссией Орловской области

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27.12.2017

Подписано соглашение о сотрудничестве между региональной Общественной палатой и Избирательной комиссией Орловской области.
Подписание состоялось в фундаментальной библиотеке Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева в рамках расширенного заседания Общественной палаты региона. Предметом соглашения стало взаимодействие в вопросе общественного наблюдения за выборами Президента РФ, которые пройдут 18 марта 2018 года.
В числе участников мероприятия были и.о. руководителя Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области Ирина Проваленкова, председатель Избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина, Уполномоченный по правам человека в Орловской области Александр Лабейкин, лидеры некоммерческих общественных организаций, представители территориальных избирательных комиссий муниципалитетов.
Как подчеркнула Людмила Маркина, подписанное соглашение с Общественной палатой позволит Избирательной комиссии области не только закрепить конструктивные взаимоотношения, которые успешно складывались на протяжении многих лет, но и определить взаимодействие на долгосрочную перспективу.
Федеральным законодательством общественному наблюдению отведена особая правовая роль третьего лица, который будет объективно оценивать все процессы, происходящие на избирательном участке. В частности, представители общественности смогут беспристрастно оценить работу избирательной комиссии. Безусловно, это потребует от представителей общественного наблюдения особых знаний и навыков. Весомую помощь в приобретении таких знаний орловским общественникам окажет Избирательная комиссия региона совместно с областной Общественной палатой.
Общественная палата Орловской области в числе первых в стране включилась в работу по такому взаимодействию. Сегодня ее председатель Елена Сенько подписала целый ряд соглашений о взаимодействии с лидерами НКО. Также соглашение о сотрудничестве было подписано с Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Орловской области.
Сразу после подписания началась работа по обучению наблюдателей на президентских выборах.

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