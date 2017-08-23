Почти каждый третий россиянин получает зарплату "в конверте"

Доля работников, вовлеченных с различной интенсивностью в некриминальный «теневой» рынок труда (то есть ежемесячно имеют неоформленную работу или получают зарплату «в конверте»), выросла в России до 44,8% с 40,3% в 2016 году, пишет ТАСС. При этом постоянно включены в «теневой» рынок труда 31,4% или 23 млн работников (годом ранее этот показатель составлял 28,8%). Об этом говорится в исследовании Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС.

«Результаты мониторинга констатируют, что в современной нестабильной экономической ситуации наблюдается тренд на расширение вовлеченности граждан в „теневую“ занятость. Наиболее заметно этот процесс происходит за счет работников, занятых дополнительной, временной работой», — поясняют эксперты.

Чаще всего не оформляют трудовые отношения самозанятые — 62,2% из них работают без официального оформления.

Эксперты пришли к выводу, что пока государству не удается стимулировать работающих граждан выйти из «тени». «Предлагаемые меры, в частности, принятие закона о самозанятых или расширение безналичной формы расчета, не принесли должного эффекта. Во-первых, закон о самозанятости охватывает небольшую аудиторию самозанятых; во-вторых, граждане не стремятся к постановке на учет, так как не уверены в том какие дальнейшие действия ожидать от государственных органов управления», — подчеркивается в исследовании.

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