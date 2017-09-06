"Почта России" в 2018 году потратит 5 млрд руб. на модернизацию отделений

Генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов заявил, что госкомпания в 2018 году направит до 5 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений. Об этом он сообщил в среду в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках Восточного экономического форума.

«Отделения почтовой связи находятся в каждом населенном пункте нашей страны, но зачастую их внешний вид, их начинка не соответствует современности. Нам необходимо модернизировать всю эту систему. Программа модернизации на 2018 год рассчитана до 5 миллиардов рублей», — сказал он.

По словам Подгузова, «Почта России» в 2018 году планирует открыть 500 отделений по всей стране, которые отвечали бы всем современным требованиям. «Это удобные комфортные отделения, где, в том числе, будет присутствовать розничный формат, такой аппарат, как почтомат, с помощью которого можно получить и, я надеюсь, в скором времени и отправить посылку в автоматическом режиме», — пояснил он.