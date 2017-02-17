"Почта России" в 2017 году планирует повысить тарифы
17.02.2017
«Почта России» в 2017 году может повысить тарифы на отправку писем на уровень инфляции, заявил глава компании Дмитрий Страшнов.
«Я думаю, что повышение точно будет, потому что мы идем где-то приблизительно на одном уровне с индексацией тарифов по всем социальным услугам. Это вопрос, который решается совместно с ФАС. Где-то мы ориентируемся (по росту тарифов. — прим. ред.) на уровень инфляции», — сказал он.
Короткая ссылка obl1.ru/~/31604
Другие новости раздела
$ USD57.1507(+0.38)17.02
€ EUR60.654(+0.63)17.02
Наш опрос
Что для вас важнее всего в работе?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: