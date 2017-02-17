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"Почта России" в 2017 году планирует повысить тарифы

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17.02.2017

«Почта России» в 2017 году может повысить тарифы на отправку писем на уровень инфляции, заявил глава компании Дмитрий Страшнов.

«Я думаю, что повышение точно будет, потому что мы идем где-то приблизительно на одном уровне с индексацией тарифов по всем социальным услугам. Это вопрос, который решается совместно с ФАС. Где-то мы ориентируемся (по росту тарифов. — прим. ред.) на уровень инфляции», — сказал он.

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