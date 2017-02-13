"Почта России" расширит свою курьерскую службу

«Почта России» в 2017 году планирует расширить зону покрытия курьерской службы, открыв курьерские подразделения еще в 118 городах РФ, сообщила пресс-служба «Почты».

«В перспективе нескольких лет мы намерены стать лидером курьерской доставки в России. В этом году планируется расширить зону покрытия курьерской службы и открыть курьерские подразделения еще в 118 городах. В результате курьерская доставка станет доступной для более чем 80% населения страны», — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергея Малышева.

По информации РИА «Новости», в 2016 году «Почта России» открыла 101 подразделение курьерской доставки, которые специализируются на приеме и вручении экспресс отправлений «из рук в руки» — на дому или в офисе клиента. Всего в настоящее время курьерская служба «Почты России» представлена 143 подразделениями в 137 крупнейших городах РФ, сегодня она насчитывает 1,565 тысячи курьеров и 1,357 тысячи курьерских автомобилей.