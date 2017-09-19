"Почта России" начнет тестировать доставку посылок дронами

«Почта России» в первом-втором кварталах 2018 года планирует запустить в Якутии пилотный проект по доставке посылок беспилотными летательными аппаратами — дронами, сообщил журналистам гендиректор компании Николай Подгузов.

«Мы хотим запустить пилотный проект в Якутии по доставке дронами посылок весом от 50 до 300 килограмм от сортировочного центра до удаленных отделений почтовой связи», — сказал он.

Но, по его словам, должно быть соответствующее законодательство разработано для использования дронов, и по повсеместном внедрении дронов говорить преждевременно. «Поэтому говорить об этом, как о следующем дне „Почты России“, наверно, не приходится», — сказал Подгузов.

«Это не задача для немедленного внедрения. Тем не менее, у нас в удаленных районах такого рода потребности есть», — цитирует Подгузова РИА «Новости».