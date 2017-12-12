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По поручению Клычкова создается туристический портал Орловской области

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12.12.2017

По поручению врио губернатора Андрея Клычкова создается туристический портал области. Ресурс будет доступен уже в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

По информации ведомства, в регионе формируется полноценная концепция туристических маршрутов, пересматриваются подходы к градостроительной и охранной деятельности.

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