По поручению Клычкова создается туристический портал Орловской области
12.12.2017
По поручению врио губернатора Андрея Клычкова создается туристический портал области. Ресурс будет доступен уже в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
По информации ведомства, в регионе формируется полноценная концепция туристических маршрутов, пересматриваются подходы к градостроительной и охранной деятельности.
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