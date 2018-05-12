ПФР увеличит расходы на выплату пенсий в 2018 году почти на 100 млрд рублей

Расходы Пенсионного фонда России (ПФР) на выплату пенсий вырастут в этом году почти на 99 млрд рублей, а транферт из федерального бюджета сократится на 68,3 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПФР.

Ранее в поправках к федеральному бюджету-2018, опубликованных на портале проектов нормативных правовых актов, Минфин России предложил уменьшить расходы федерального бюджета на пенсионное обеспечение граждан России в 2018 году на 51,5 млрд рублей.

«В соответствии с поправками в бюджет Пенсионного фонда России, внесенными в правительство, расходы ПФР на выплату пенсий в 2018 году увеличатся почти на 99 млрд рублей. Общие расходы на пенсионное обеспечение вырастут на 371 млрд рублей и составят 7,35 трлн рублей. При этом поправки также предусматривают сокращение трансфертов бюджету ПФР из федерального бюджета на 68,3 млрд рублей. Таким образом снижается зависимость от федерального бюджета», — сообщили в фонде.

В фонде также добавили, что при этом при исполнении бюджета ПФР в 2018 году будут использованы переходящие остатки средств бюджета ПФР 2017 года, которые составили 234,2 млрд рублей. Эти средства в соответствии с законодательством будут использованы на финансирование направлений расходов бюджета ПФР 2018 года и позволят обеспечить снижение размера трансферта из федерального бюджета.