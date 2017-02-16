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  3. ПФР профинансировал в январе выплаты пенсий в полном объеме

ПФР профинансировал в январе выплаты пенсий в полном объеме

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16.02.2017

Пенсионный фонд России (ПФР) профинансировал в январе 2017 года выплаты пенсий в полном объеме, несмотря на снижение поступлений взносов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«ПФР в полном объеме в январе профинансировал выплату страховых пенсий, несмотря на снижение поступлений страховых взносов в январе по данным федерального казначейства на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что сборы в Пенсионный фонд РФ (ПФР) за январь этого года упали по сравнению с январем 2016 года более чем на 7%. По данным СМИ, объем поступивших в ПФР взносов по обязательному пенсионному страхованию за январь 2017 г. составил 183,86 млрд рублей, в то время как в январе 2016 года этот показатель составлял около 197,88 млрд рублей.

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