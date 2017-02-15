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  3. ПАТП-1 приобретет 75 новых автобусов

ПАТП-1 приобретет 75 новых автобусов

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15.02.2017

Администрация города Орла объявила о проведении четырех аукционов на приобретение в лизинг 75 автобусов для муниципального предприятия «ПАТП-1».

Согласно документации автобусы должны быть новыми, технически исправными, без внутренних и внешних повреждений. Их маркировка должна соответствовать действующей нормативно-технической документации, соответствующим техническим стандартам производителя, готовыми к эксплуатации и регистрации. Среди обязательных требований возраст машин: автобусы должны быть 2017 года выпуска, а общее количество мест должно составлять не менее 40, 20 из которых посадочные.

Как пояснил Андрей Митин, директор «ПАТП-1», обновление автопарка — одна из первоочередных задач, которая сейчас стоит перед предприятием.

Общая сумма аукционов — более 160 млн рублей. Победители будут определены 3 марта.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/31468

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