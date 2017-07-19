Осужденных за терроризм и экстремизм будут лишать гражданства РФ

Госдума приняла в среду в третьем, окончательном чтении проект закона, которым вводится обязанность принесения присяги при получении гражданства РФ, а также определяются основания для его отзыва у осужденных за терроризм и экстремизм, сообщает ТАСС.

«Законопроект устанавливает, что если целью получения гражданства была деятельность против конституционного строя РФ, и лицо нарушило обязанность соблюдать российское законодательство, совершив преступление террористической или экстремистской направленности, то это понимается как представление заведомо ложных сведений. Вступивший в силу приговор суда за указанные преступления будет являться основанием для отзыва решения о предоставлении гражданства РФ», — сообщил глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, ответственность за такие преступления не будет распространяться на детей и супругов преступника, если они не являлись соучастниками. «То есть в их отношении отмена решения о приеме в гражданство РФ применяться не будет», — отметил глава комитета.

При этом наказание предполагается не только за сам факт совершения преступления, но и за его подготовку.

«Речь идет о следующих деяниях: совершение террористического акта, международного террористического акта, содействие террористической деятельности или публичные призывы в СМИ, сети Интернет к ее осуществлению, организация и участие в террористическом сообществе, террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, захват заложников, угон воздушного, водного судна или поезда, сопряженные с террористической деятельностью, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, диверсия, организация деятельности экстремистской организации, сообщества, финансирование экстремистской деятельности», — перечислил глава комитета.

Добавим, что 12 июля был утвержден текст присяги при вступлении в гражданство РФ. Гражданин должен будет поклясться соблюдать конституцию страны, уважать ее культуру и историю.

«Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции», — говорится в тексте присяги.

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