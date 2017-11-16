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Осень в орловской области призовут на службу 600 новобранцев

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16.11.2017

В ходе осеннего призыва 2017 года около 600 орловцев пополнят ряды Вооруженных сил РФ

Такая информация была озвучена на мероприятиях, которые проводились в рамках Всероссийского Дня призывника на базе Орловского городского центра культуры.

В числе почетных гостей праздника были заместитель Председателя Правительства Орловской области по безопасности Виталий Утешев, военный комиссар региона Сергей Старков, руководитель межрегионального поискового объединения «Костер» Николай Красиков, председатель Орловского регионального отделения ДОСААФ России Сергей Руденко.

Вниманию будущих призывников на мероприятии была представлена подробная информация по вопросам военной службы по контракту, материального обеспечения и денежного довольствия.

В рамках выставки, которая открылась в фойе центра культуры, можно было познакомиться с образцами вооружения советской армии, боевыми реликвиями и личными вещами бойцов, обнаруженными в ходе поисковых работ на полях Орловщины.

Напомним, Всероссийский День призывника проводится в нашей стране с 1992 года в соответствии с указом Президента РФ.

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