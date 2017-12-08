Орловщину поощрили за эффективную молодежную политику

Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области награжден Благодарственным письмом Федерального агентства по делам молодежи по итогам работы в 2017 году за эффективное взаимодействие по направлению «Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной среде».

Награждение состоялось в рамках Всероссийского семинара-совещания, который проходит 7 — 9 декабря в Ростове-на-Дону с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих государственную молодежную политику. Организатор семинара — Федеральное агентство по делам молодежи.

Орловскую область представляла и. о. руководителя Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области Ирина Проваленкова.

Всего семинар собрал порядка 120 участников из 85 регионов, среди которых представители Федерального агентства по делам молодежи и руководители общественных организаций.

Программа мероприятия включает площадки для открытого диалога по актуальным проблемам государственной молодежной политики, форсайт-сессии и обмен лучшими региональными практиками.

В рамках семинара были представлены перспективные проекты Росмолодежи, стартовавшие в 2017 году и имеющие всероссийский охват: «Диалог на равных», «Молодежная команда страны» и «Национальная лига студенческих клубов».