Орловщина получит 33,4 млн руб федеральных дотаций на сбалансированность бюджета

Орловской области распределены федеральные дотации в объеме 33,4 млн рублей на обеспечение сбалансированности регионального бюджета в 2017 году.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов регионов на 2017 год в объеме 4,02 млрд рублей.

Средства распределены бюджетам 14 субъектов Федерации на финансирование первоочередных расходов этих регионов, в числе которых Орловская область.