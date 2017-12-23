Орловщина получит 33,4 млн руб федеральных дотаций на сбалансированность бюджета
22.12.2017
Орловской области распределены федеральные дотации в объеме 33,4 млн рублей на обеспечение сбалансированности регионального бюджета в 2017 году.
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов регионов на 2017 год в объеме 4,02 млрд рублей.
Средства распределены бюджетам 14 субъектов Федерации на финансирование первоочередных расходов этих регионов, в числе которых Орловская область.
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