Орловщина получит 10 новых автомобилей скорой помощи и 2 школьных автобуса
08.09.2017
Распоряжения о закупке автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов подписал Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
В соответствии с подписанными документами в 2017 году предусмотрена поставка 1150 автомобилей скорой медицинской помощи в 75 российских регионов и 1549 школьных автобусов в 77 регионов.
Орловской области распределено 10 автомобилей скорой медицинской помощи класса В, из них 4 автомобиля марки «УАЗ» и 6 «ГАЗ». Также наш регион получит 2 школьных автобуса вместимостью 22-24 человека.
Минпромторгу России были направлены бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства России в объёме по 3 млрд рублей на закупку в 2017 году автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов для организаций, определённых Минобрнауки России и Минздравом России в субъектах Федерации.
Транспортные средства будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей.
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