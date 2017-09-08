Орловщина получит 10 новых автомобилей скорой помощи и 2 школьных автобуса

Распоряжения о закупке автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов подписал Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

В соответствии с подписанными документами в 2017 году предусмотрена поставка 1150 автомобилей скорой медицинской помощи в 75 российских регионов и 1549 школьных автобусов в 77 регионов.

Орловской области распределено 10 автомобилей скорой медицинской помощи класса В, из них 4 автомобиля марки «УАЗ» и 6 «ГАЗ». Также наш регион получит 2 школьных автобуса вместимостью 22-24 человека.

Минпромторгу России были направлены бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства России в объёме по 3 млрд рублей на закупку в 2017 году автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов для организаций, определённых Минобрнауки России и Минздравом России в субъектах Федерации.

Транспортные средства будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей.

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