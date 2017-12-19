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Орловщина отчиталась по итогам года экологии

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19.12.2017

В рамках поручения президента РФ Владимира Путина Правительством Орловской области в 2017 году реализована система мероприятий по комплексному управлению состоянием окружающей среды.

Итоги Года экологии были подведены на V Всероссийском съезде по охране окружающей среды.

Наш регион на нем представлял начальник Управления экологической безопасности и природопользования Орловской области Иван Иванов.

Как было отмечено, на Орловщине проделана большая работа по переходу на новую систему организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Утверждена территориальная схема обращения с отходами.

В стадии завершения проект региональной программы в сфере обращения с отходами.

Администрацией города Орла утвержден Порядок сбора ртутьсодержащих ламп на территории города. Адреса пунктов приема вторсырья доведены до управляющих организаций и граждан.

В рамках весенней акции «Всероссийский день посадки леса» в регионе высажено 19,6 тыс. шт. сеянцев сосны, дуба, липы, клена, березы на площади 4 га.

В рамках осенней акции «Живи, лес!» осуществлена очистка 29,1 га леса от мусора, проведено дополнение лесных культур на площади 41 га, заготовлено 1500 кг лесосеменного сырья.

Теги:Владимир Путинпрезидент РФмайские указыстратегические инициативы президента

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