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Орловщина лидирует в ЦФО по темпам борьбы с наркоманией

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14.12.2017

В Орловской области наркозависимых меньше, чем в ЦФО и по стране в целом, заявил в ходе заседания региональной антинаркотической комиссии заместитель руководителя Департамента — начальник управления здравоохранения региона Павел Сергеев. Мероприятие состоялось в администрации Орловской области под председательством врио губернатора Андрея Клычкова.

По словам Сергеева, в области отмечается тенденция к общему снижению числа зарегистрированных наркопотребителей в сравнении с периодом 2014-2015 годов, когда наблюдался рост употребления синтетических наркотиков, «спайсов» и солей.

Сейчас под наблюдением врачей-наркологов состоит 1057 наркопотребителей, из них на диспансерном учете с диагнозом «наркомания» — 651 человек, на профилактическом наблюдении — 403 человека, не относящихся к категории наркозависимых.

Большая часть наркозависимых живет в Орле, значительно меньше — в Мценске и Ливнах. В шести районах области (Должанском, Знаменском, Корсаковском, Краснозоренском, Кромском и Троснянском) вообще не зарегистрировано больных наркоманией, показывает анализ медицинской статистики. В остальных районах такие случаи единичны.

«На фоне других регионов Орловская область показывает положительную динамику. Но механизмы распространения наркотиков непрерывно меняются, в связи с чем власти, правоохранительным органам, общественности необходимо своевременно и оперативно реагировать на возникающие вызовы, затрагивающие здоровье наших граждан, будущее нашей молодежи», — подытожил Клычков.

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