Орловскую Универсиаду выиграла команда Академии ФСО

Победителями Универсиады учреждений высшего образования 2016-2017 учебного года стали мужская команда ГОУ ВО «Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации» и женская команда ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», сообщает пресс-служба городской администрации.

По итогам Спартакиады среди учреждений среднего профессионального образования первое место присуждено команде юношей Многопрофильного колледжа ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет», команде девушек ПОУ «Орловский банковский колледж Центрального банка Российской Федерации». Первенство в Спартакиаде среди учащихся общеобразовательных учреждений города Орла в первой группе отдано команде гимназии № 34, во второй группе — команде школы № 27, в третьей группе — команде школы № 15 имени М.В. Гордеева.

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Орловская универсиада