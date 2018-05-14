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Орловскую область посетит космонавт Мисуркин

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14.05.2018

Герой России, Почетный гражданин города Орла космонавт Александр Мисуркин посетит Орловскую область с 15 по 18 мая, сообщает пресс-служба областной администрации.

15 мая в администрации области космонавт встретится с врио Губернатора Андреем Клычковым.

В этот же день в 11.15 состоится встреча Александра Мисуркина с педагогами и учениками лицея, который он окончил в 1994 году. Место проведения встречи — актовый зал лицея № 1 города Орла.

Также космонавт встретится с митрополитом Орловским и Болховским Антонием в его резиденции.

16 мая в 12.00 Александр Мисуркин примет участие в презентации Орловской областной Федерации бадминтона, которая пройдет в конференц-зале Дворца пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина.

Кроме того, космонавт станет участником проекта Российского движения школьников «Классные встречи». Начало мероприятия — в 13.30 в актовом зале Дворца пионеров и школьников.

В 16.00 Александр Мисуркин посетит в Орловском городском центре культуры концерт — встречу с общественностью.

17 мая орловский космонавт вместе с врио Губернатора области Андреем Клычковым посетят мероприятия в городе Мценске. В 12.30 они примут участие в открытии соревнований по плаванию регионального этапа Президентских спортивных игр в плавательном бассейне ДЮСШ.

В 12.50 в актовом зале школы № 9 г. Мценска пройдет встреча со спортивной общественностью города.

В этот же день в 16.00 космонавт встретится со студентами Орловского юридического института МВД РФ им. В.В. Лукьянова в актовом зале вуза.

18 мая в 11.00 Александр Мисуркин примет участие в заседании рабочей группы по открытию региональной инновационной площадки «Бадминтон в школах» в областном Институте развития образования.

В 13.00 состоится встреча со студентами ОГУ им. И. С. Тургенева.

В 15.00 космонавт будет участвовать в награждении победителей конкурса «WorldSkills» в актовом зале ОГУ им. И. С. Тургенева, (Наугорское шоссе, 29).

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