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Орловскому музею изобразительных искусств исполнилось 60 лет

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06.12.2017

Празднование юбилея состоялось 5 декабря. Сотрудников музея пришли поздравить представители областной власти — первый заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин и начальник Управления культуры и архивного дела Орловской области Дмитрий Моисеев. Своих коллег также поздравили сотрудники музеев Брянска, Белгорода и представители общественности.

Сотрудников Орловского музея изобразительных искусств наградили Почетными грамотами Облсовета и Управления культуры и архивного дела Орловской области, а также юбилейными знаками «80 лет Орловской области».

За 60 лет в Орловском музее изобразительных искусств проведено более 29,5 тыс. экскурсий. Музей посетили более 2,3 млн человек. На площадках музея и в других городах России и Европы организовано 426 выставок.

Первое название музея — «Орловская картинная галерея». Основу фондового собрания составили произведения, переданные из художественного отдела областного краеведческого музея.

В 1990-м году галерея получила новое здание — бывший «Дом политпросвещения» на ул. Октябрьской и новый статус Орловский музей изобразительных искусств. 20 ноября 1992 года музей был открыт для посетителей. В феврале 2005 года основан первый филиал музея — «Картинная галерея народного художника СССР Андрея Ильича Курнакова», в сентябре 2010 года — второй филиал — «Мемориальная мастерская народного художника СССР Андрея Ильича Курнакова».

Музей ведет интенсивную работу по комплектованию фондов, результаты этой деятельности за последние десять лет представлены 5 декабря на выставке новых поступлений. Важное достижение этого периода -реставрация четырех произведений русской и европейской живописи 18-19 веков.

В 2015 году был издан альбом «Орловский музей изобразительных искусств», который стал лауреатом ежегодного областного конкурса «Орловская книга».

Музей успешно внедряет информационные мультимедийные технологии. С 2017 года в экспозиции действует приложение — аудиогид для мобильных устройств. В этом же году на сайте музея размещена виртуальная «панорамная экскурсия 3 D».

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