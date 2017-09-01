Орловской городской центр культуры открывает новый творческий сезон

Традиционный концерт, посвященный открытию нового творческого сезона, состоится 4 сентября в 17.00 на площади перед Орловским городским центром культуры.

Гостей центра в этот день ожидает яркий и красочный праздник. Зрителям покажут театрализованное представление, по окончании которого каждый желающий сможет, выбрав свое направление творчества, записаться на занятия. В мероприятии примут участие воспитанники студий и кружков, педагоги и родители, жители города.

С началом учебного года здесь начнут работу более 70 творческих объединений и коллективов: хореография самых разных стилей, вокал, театр, цирк, английский язык, спортивные кружки и секции, школа русской гармоники, молодежный русский оркестр, изобразительное и декоративно-прикладное творчество. На сегодняшний день около 1,5 тысячи горожан занимаются в центре. Многие коллективы выступают на всевозможных конкурсах и фестивалях, где становятся лауреатами международных, всероссийских и региональных уровней.